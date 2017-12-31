Алексис Санчес, скорее всего, не перейдет в "Ман Сити" в январе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сомневается, что клуб подпишет зимой нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. Ранее в СМИ появилась информация, что чилиец может перейти в "Ман Сити", однако лондонцы отклонили 50-миллионное предложение.

- Сейчас он игрок "Арсенала" и, скорее всего, он останется в нем. Мы обсудили разные варианты в клубе, и, мне кажется, он останется в "Арсенале", - цитирует BBC Гвардьолу.

В текущем сезоне Санчес забил 8 голов в 19 матчах.

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