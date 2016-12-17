Алексис Санчес: "Продление контракта зависит от "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес отметил, что продление контракта зависит в большей степени не от него, а от клуба. По его словам, его все устраивает. Текущее соглашение форварда с "канонирами" истекает летом 2018 года.

Ранее отмечалось, что "Арсенал" готов предложить Санчесу новый контракт, по которому чилийский форвард будет получать 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю. При этом сам 27-летний нападающий хочет получать 250 тысяч в неделю.

– На самом деле, многое зависит не от меня, а от клуба, – цитирует Санчеса ESPN. – Хочет ли клуб показать уверенность во мне. Я счастлив в "Арсенале", мне здесь все нравится: и персонал, и тренеры. Я очень благодарен за все,но повторюсь, что многое зависит от "Арсенала".

Мне нравятся фанаты. Они заполняют домашний стадион на каждой игре, а также поддерживают нас вне стадиона. Я хочу побеждать и достигать своих целей здесь. Хочу выиграть с "Арсеналом" чемпионат и Лигу чемпионов.