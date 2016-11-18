Алексис Санчес может пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сомневается, что нападающий Алексис Санчес сможет принять участие в матче 12-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед". По словам специалиста, решение о включении форварда в состав будет принято за день до игры.

- Мы сомневались за сутки до матча Чили - Уругвай, сможет ли Санчес выйти на поле, - приводит Talksport слова Венгера. - В итоге он отыграл 84 минуты. После матча он сообщил нам, что находится в хорошей форме. В пятницу он прибудет в расположение клуба, и я приму решение. Во встрече с Уругваем он играл, не до конца восстановившись после повреждения задней поверхности бедра.