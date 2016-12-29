Алексис Санчес: "Хотел бы поиграть вместе с Анри"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес подчеркнул, что с радостью сыграл бы с легендарным форвардом лондонского клуба Тьерри Анри в одной команде. По словам Санчеса, они могли бы прийти к успеху.

– Я хотел бы поиграть вместе с Анри, – приводит goal.com слова Санчеса. – Он мог забивать, играя в стеночки, здорово пасовал, удерживал мяч. У него был большой арсенал, он здорово видел поле. Мне нравится играть с футболистами, у которых такое видение.

Думаю, играя вместе, мы могли бы добиться высоких результатов. Я бы с удовольствием поиграл бы с Анри.