Алексис Санчес хочет перейти в "Манчестер Сити"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес ближайшим летом попытается сменить команду. Как сообщает A Bola со ссылкой на источник в окружении чилийца, игрок признавался, что устал от Лондона и игры за "канониров". При этом Санчес хотел бы поработать с Хосепом Гвардьолой в "Манчестер Сити" и готов принять предложение от "горожан", если оно поступит.

Контракт форварда с "Арсеналом" рассчитан до 2018 года, поэтому "канониры" должны согласиться на его продажу ближайшим летом, чтобы не упустить бесплатно через год.