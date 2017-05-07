Алексис Санчес: "Арсенал" часто допускает ошибки и пропускает"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес выразил разочарование тем, как складывается сезон для его команды. В чемпионате Англии "канониры" занимают шестое место после 33 матчей.

– Сейчас перед нами стоят две задачи: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке Англии, – цитирует Sky Sports Санчеса. – Порой чувствую себя расстроенным. Были матчи, в которых мы могли и должны были забивать и побеждать. Но часто совершаем ошибки, пропускаем, а потом еще и еще. Это меня расстраивает, мы теряем важные очки.

Напомним, сегодня, 7 мая, состоится матч чемпионата Англии "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед". Начало встречи - в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.