Алексей Смертин: "Не мог себе представить, что получится играть в Англии"

Посол чемпионата мира-2018, бывший полузащитник "Челси" Алексей Смертин отметил, что даже в смелых мечтах не мог предположить, что ему выпадет шанс проявить себя в чемпионате Англии. По его словам, решение об аренде в "Портсмут" в начале его английской карьеры было абсолютно правильным.

– Даже в самых смелых мечтах никогда и подумать не мог, что у меня получится играть в Англии, – приводит официальный сайт ФИФА слова Смертина. – Поэтому, когда оказался там, подумал, что это даже не осуществление мечты – ее не было – а что-то значительно большее. У меня просто нет слов, чтобы описать это чувство.

Когда я приехал в "Челси", сезон уже начался. Команда уже была сформирована. Мне предложили отправиться в аренду в "Портсмут". Время показало, что это было правильное решение. "Портсмут" – это клуб, в котором можно было получать регулярную игровую практику. Команда только что вышла в премьер-лигу из чемпионшипа, поэтому там мне было удобно адаптироваться к быстрому английскому футболу. После этого Жозе Моуринью сделал мне предложение вернуться в "Челси". Я с радостью его принял, потому что считал, что время, проведенное в "Портсмуте", хорошо подготовило меня.

Перед началом сезона было командное собрание, и Моуринью на нем говорил о создании хорошей атмосферы в коллективе. "Давайте с завтрашнего дня начнем выигрывать", – сказал Жозе. Это были простые слова, но они так отложились у нас в головах, что мы в итоге пришли к грандиозному успеху. До сих пор помню то невероятное ощущение.