Александр Зинченко: "Защитник "Манчестер Сити" - особая позиция"

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, все чаще выступающий на непривычной для себя позиции левого защитника, рассказал о специфике своего амплуа. По словам 21-летнего игрока, он счастлив игать за "горожан".

– Защитники "Манчестер Сити" – это особая позиция, – передает пресс-служба английского клуба слова Зинченко. – Потому что иногда мы должны играть сзади, иногда впереди, иногда глубже, и при этом не забывать о подстраховке своих вингеров. Я очень счастлив играть за "Манчестер Сити", я готов помочь команде в любой момент.