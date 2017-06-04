Александр Зинченко: "Закрепиться в "Манчестер Сити" - цель номер один"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметил, что хочет закрепиться в команде. Напомним, 20-летний хавбек провел прошедший сезон в аренде в ПСВ.

– Закрепиться в "Манчестер Сити" - цель номер один, – приводит слова Зинченко FootballHub. – Очень хочу остаться в Манчестере. Буду бороться за это. Уверен, что команда еще сыграется. Гвардьола воплотит свои идеи в жизнь, а следующий сезон будет намного интереснее.

На установке на игру он отдается так, будто бы он уже играет на поле. Помню, летом мы играли против "Баварии" в Мюнхене предсезонный турнир. Установка у нас растянулась минут на 40. Но ты не устаешь, тебе интересно. Он каждому разжевывал, что нужно делать на поле. А потом мы на матч ехали без сопровождения, попали в пробку и приехали на игру за 17 минут до выхода на разминку.