10:00 | Футбол — Англия

Александр Зинченко: "Мне не предлагали выступать за сборную России"


Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что ему не предлагали выступать за сборную России. Ранее он играл за "Уфу" в РФПЛ.

- Сборная России? Это все было на уровне слухов, точно так же, как со слухами о клубах. Ничего такого не было, - сказал футболист в эфире программы Вацко Light. – Были ли разговоры на эту тему? По крайней мере, они точно меня не касались.

21-летний футболист провел 16 матчей за сборную Украины и забил один мяч.

 

 

 

 

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=JXxptOvxit0&feature=youtu.be

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