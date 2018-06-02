Александр Зинченко: "Мне не предлагали выступать за сборную России"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что ему не предлагали выступать за сборную России. Ранее он играл за "Уфу" в РФПЛ.

- Сборная России? Это все было на уровне слухов, точно так же, как со слухами о клубах. Ничего такого не было, - сказал футболист в эфире программы Вацко Light. – Были ли разговоры на эту тему? По крайней мере, они точно меня не касались.

21-летний футболист провел 16 матчей за сборную Украины и забил один мяч.