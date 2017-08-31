Александр Зинченко: "Гвардьола сказал, что в любом случае будет рад меня видеть"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметил, что надеется получить свой шанс в клубе. По его словам, все зависит только от него и его желания.

– Дела хорошо. Намного легче, чем в прошлом году, – цитирует Зинченко footboom.com. - За прошлый год я многое увидел, как люди относятся к делу. Конечно, у них всех немного другой подход к профессионализму, другой менталитет. Можно уже сказать, что я готов ко всему.

– Можно сказать, что уже обжились в Манчестере?

– Считаю, что это мой второй дом. В этом году мне уже намного проще, чем в прошлом, когда я приезжал на предсезонную подготовку. Хорошо наладил связи со всеми ребятами из команды. Считаю, это очень важно.

– Был разговор с Гвардьолой относительно будущего?

– Да, был. Он сказал: "Ведутся переговоры между "Наполи" и "Манчестер Сити", и посмотрим, что из этого выйдет, но в любом случае буду рад тебя видеть в своей команде". Конечно же, моя первая цель – остаться в "Манчестер Сити".

Безусловно, все будет зависеть от меня: от моей работы, от того, как буду выкладываться на тренировках. Но все в этом мире реально! Почему одни могут, а другие не могут? Все просто зависит от желания. Если ты что-то не сделал, ты плохо этого хотел. Конечно, в глубине души я понимаю, что это будет совсем непросто, в том числе и в психологическом плане. Но я считаю, что к этому готов. Впереди много различных турниров и игр, надеюсь, получу свой шанс и использую его на все сто.

– Знаете, на каком этапе переговоры с "Наполи"?

– Знаю только, что ведутся серьезные переговоры между клубами. Не более того. Между агентами тоже идет какая-то беседа. Сначала клубы договариваются между собой, а затем переключаются на игрока. Похоже, пока еще не договорились.