Александр Зинченко: "Готов к любому развитию событий. Конечно, хочется играть больше"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметил, что готов покинуть клуб. В 21-летнем украинце заинтересованы "Вулверхэмптон" и "Фулхэм".

– Если честно, то я готов к любому развитию событий. Конечно, хочется играть больше, показать, чего я стою. Посмотрим, что будет дальше, – цитирует Зинченко Manchester Evening News.

Ранее Sky Sports сообщил, что Зинченко уйдет из "Манчестер Сити", несмотря на то, что полетел с командой на предсезонный сбор в США.

В минувшем сезоне украинский легионер провел 8 матчей в АПЛ и завоевал с "Сити" золотые медали.