Александр Зинченко: "Было сложно забить первый мяч в ворота "Бернли"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко после победы над "Бернли" (4:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии отметил сложность встречи. Бывший хавбек "Уфы" вышел с первых минут и провел на поле 72 минуты.

- Конечно, испытываю сильные эмоции, так как мы выиграли, а я получил новый опыт, - цитирует пресс-служба английского клуба Зинченко. - Думаю, мы контролировали игру все 90 минут, не считая эпизода с голом "Бернли".

В перерыве Гвардьола сказал, что мы хорошо играем, а во втором тайме надо было немного прибавить в плане последнего паса и удара. Было очень сложно забить первый гол, так как "Бернли" хорошо защищается. После того, как мы отыгрались, стало полегче.