Александр Мостовой: "В такой команде, как "Манчестер Сити", и я бы сейчас не затерялся"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Базель" – "Манчестер Сити". Он также считает, что пока рано восхищаться полузащитником "горожан" Александром Зинченко.

– Во встрече "Базель" – Манчестер Сити" нас ждет избиение младенца?

– Почему? Я бы не был столь категоричен. Первый матч пройдет в Швейцарии. "Базель" прекрасно понимает, что сыграет против одной из лучших команд мира, здорово подготовится. Против любых быстрых игроков можно найти противостояние. Если хозяева верно выберут тактику и выложатся на 100 процентов, смогут создать "горожанам" проблемы. Посмотрим. Наверное, "Сити" и победит, но не крупно – 1:0.

– Даже так?

– "Базель" же в том году доказал, чего он стоит – победил и "Бенфику", и ЦСКА, и даже "МЮ". Так что не нужно смотреть на эту команду сверху вниз.

– За "Сити" уже четыре матча в этом сезоне провел украинец Зинченко. Пример для российских игроков?

– Причем он играет слева в защите. Так? Не знаю, комфортно ли ему там. По-моему, пока он многовато ошибается на этой позиции. С другой стороны, в составе команды, которая 80 процентов времени владеет мячом, вы и меня сейчас поставьте, я там, поверьте, не затеряюсь (смеется). Так что пока для меня игра украинца в команде Гвардьолы вызывает больше вопросов, чем ответов.

– Не его уровень?

– Опять же не берусь сейчас утверждать. Я много в своей жизни видел футболистов, которые поиграли и там, и сям. А их уровень никто до сих пор так толком и не знает. Многие не понимают, почему Зинченко там оказался. Посмотрим. Ясно, что Гвардьола любит футболистов такого плана – маленьких, шустрых, резких. Но пока я не увидел в нем твердого игрока основы "МС". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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