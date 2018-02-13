Александр Мостовой: "В такой команде, как "Манчестер Сити", и я бы сейчас не затерялся"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Базель" – "Манчестер Сити". Он также считает, что пока рано восхищаться полузащитником "горожан" Александром Зинченко.
– Во встрече "Базель" – Манчестер Сити" нас ждет избиение младенца?
– Почему? Я бы не был столь категоричен. Первый матч пройдет в Швейцарии. "Базель" прекрасно понимает, что сыграет против одной из лучших команд мира, здорово подготовится. Против любых быстрых игроков можно найти противостояние. Если хозяева верно выберут тактику и выложатся на 100 процентов, смогут создать "горожанам" проблемы. Посмотрим. Наверное, "Сити" и победит, но не крупно – 1:0.
– Даже так?
– "Базель" же в том году доказал, чего он стоит – победил и "Бенфику", и ЦСКА, и даже "МЮ". Так что не нужно смотреть на эту команду сверху вниз.
– За "Сити" уже четыре матча в этом сезоне провел украинец Зинченко. Пример для российских игроков?
– Причем он играет слева в защите. Так? Не знаю, комфортно ли ему там. По-моему, пока он многовато ошибается на этой позиции. С другой стороны, в составе команды, которая 80 процентов времени владеет мячом, вы и меня сейчас поставьте, я там, поверьте, не затеряюсь (смеется). Так что пока для меня игра украинца в команде Гвардьолы вызывает больше вопросов, чем ответов.
– Не его уровень?
– Опять же не берусь сейчас утверждать. Я много в своей жизни видел футболистов, которые поиграли и там, и сям. А их уровень никто до сих пор так толком и не знает. Многие не понимают, почему Зинченко там оказался. Посмотрим. Ясно, что Гвардьола любит футболистов такого плана – маленьких, шустрых, резких. Но пока я не увидел в нем твердого игрока основы "МС". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Сборная России (футбол)
- Манчестер Сити
- Хосеп Гвардьола
- Александр Мостовой
- Базель (футбол)
- Александр Зинченко
tarkys
Пеп красавец, расчесывает английский футбол мелким гребнем.
18:55
shpasic
ну, да, посмотрел бы я на МанСити с Дзюбой и Глушаковым.
18:46
sidnet78
в ман.сити и габулов бы на ноль стоял бы весь чемпионат)))
18:05
Пови
Да левым защитником в Мансити не только Мостовой, но думаю и Симонян бы потянул.
17:22
механик39
А вот наши футболисты играют только в Чехии и, ли Словакии .
16:42