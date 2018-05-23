Александр Мостовой: "У Эмери великолепная ситуация в "Арсенале", потому что хуже там уже не будет"

Экс-хавбек "Спартака" Александр Мостовой высказал свое мнение по поводу того, что лондонский "Арсенал" в следующем сезоне будет тренировать Унаи Эмери. По его словам, специалист попал в неплохую ситуацию, так как хуже в английском клубе уже быть не может.

– Не считаете, для испанца это шаг назад после "ПСЖ"?

– Нет. Парижане ничего не добились в еврокубках, так же, как и "Арсенал". Мы понимаем, что все превратилось в бизнес. Эмери хорошо заработал в "ПСЖ", который тратит баснословные суммы и ничего не может добиться, кроме титулов в чемпионате Франции. У "канониров" наступило время перемен. Венгера давно надо было провожать. Сейчас у Эмери великолепная ситуация. Хуже там не будет, потому что лондонцы в последние годы стали обычной командой, которая выигрывает какой-нибудь кубок раз в четыре года.

– Эмери лучше или хуже Венгера?

– Арсен много выигрывал с "Арсеналом", но с кем он работал? Вот Моуринью хвастается, что много чего добился. Но он это делал с клубами, которые каждый год тратят по триста миллионов. Попробуй взять титул с "Вест Хэмом", "Кальяри" или "Осасуной", которые не знают, где деньги достать. Если Эмери такой сильный, что же его убрали из "Спартака" через несколько месяцев после назначения?

– Не считаете, что поторопились? Вдруг добился бы чемпионства?

– Может, и зря ему не дали работать. Но там кто-то мешал ему. Когда Эмери уходил из "Спартака", он же сказал, что его одного бросили. Были люди в руководстве, которые испанцу не помогли. Поэтому не считаю, что у него не получилось в России. Как у него могло получиться, если его быстро убрали? А у кого вообще в "Спартаке" получилось? Только у Массимо Карреры​. Но ему в каком-то смысле повезло.

А Эмери сейчас ничего не теряет. Он приходит в клуб, который по составу и финансам ниже пятого – шестого места в чемпионате Англии никогда не опустится. Унаи сейчас попросит купить двух-трех сильных футболистов под свою схему. При том, что состав сейчас и так сильный. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Вильям Галлас: "Удивлен назначением Эмери на пост главного тренера "Арсенала"//

Андрей Канчельскис: "Эмери - шаг назад для "Арсенала"//

Динияр Билялетдинов: "Арсенал" для Эмери шаг вперед"