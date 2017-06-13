Александр Митрович: "Могу покинуть "Ньюкасл", если поступят хорошие предложения"

Нападающий "Ньюкасла" Александр Митрович отметил, что может сменить клуб во время летнего трансферного окна. В прошедшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 29 матчах чемпион-лиги, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

– Рад, что помог "Ньюкаслу" выйти в премьер-лигу, клуб должен играть там, – приводит Sky Sports слова Митровича. – Если поступят хорошие предложения, то мы их обсудим с клубом. Если же этого не произойдет, то я останусь. Мой контракт действует еще три года. Я что-то слышал о предложениях от других клубов, но сейчас я хочу просто отдохнуть. Нужно подготовиться к следующему сезону.