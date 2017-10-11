Александр Ляказетт: "В детстве мама сказала: "Или будешь нападающим, или не будешь играть"

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт признался, что в детстве играл на позиции вратаря. Форвард отметил, что сменил амплуа по настоянию матери.

- В детстве мне нравилось быть вратарем, но моей маме это не очень нравилось, - приводит Твиттер "Арсенала" слова Ляказетта. - Она считала, что быть голкипером слишком опасно. Она сказала мне: "Или будешь играть нападающим, или не будешь играть вообще".

Отметим, что запись в социальной сети сопровождается подписью: "Хорошо, что Ляказетт послушал".

Напомним, французский форвард перешел в "Арсенал" летом этого года. В 7 матчах премьер-лиги он забил 4 мяча.