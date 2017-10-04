Александр Ляказетт: "Не вижу никакого сходства с Тьерри Анри"

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт признался, что не признает сравнений с экс-игроком "канониров" Тьерри Анри. Также он верит, что его клубу удастся победить в чемпионате Англии.

- Я не вижу никакого сходства с Тьерри Анри, он был очень быстрым игроком, который действительно любил прогрессировать, но меня больше интересует игра со своими партнерами, комбинации, - цитирует RMC Ляказетта. - Да, я верю в чемпионский титул в премьер-лиге и в Лиге Европы, у нас сильная команда. Что касается меня, то я все еще должен работать над некоторыми моментами.