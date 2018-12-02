Александр Ляказетт: "Эта победа – заслуга Унаи Эмери"

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" (4:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии. 27-летний французский форвард вышел на поле на замену в перерыве матча и забил победный гол.

– Мы видим энтузиазм нашего главного тренера Унаи Эмери на лавке и он подталкивает нас, – цитирует Ляказетта RMC. – Сегодня он принимал очень хорошие решения. Можно сказать, что это его победа.

В текущем сезоне Ляказетт сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил семь голов и отдал три голевые передачи.