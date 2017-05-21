 Александр Коларов: "Манчестер Сити" – лучшая команда в чемпионата Англии". ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
05:28 | ФУТБОЛ — Англия

Александр Коларов: "Манчестер Сити" – лучшая команда в чемпионата Англии"

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Защитник "Манчестер Сити" Александр Коларов подчеркнул, что команда заметно прибавила по ходу этого сезона. Сербский футболист уверен: команда сможет завоевать трофеи в ближайшее время.

– Если мы не завоевали трофеи, значит сезон не самый лучший, – приводит Tmw слова Коларова. – Но мы заметно прибавили. Наша цель – победа в премьер-лиге и Лиги чемпионов. Сейчас мы сильнее, чем в начале этого сезона. Уверен, что в будущем мы выполним поставленные задачи. "Манчестер Сити" – лучшая команда в чемпионата Англии.

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