Александр Коларов: "Манчестер Сити" – лучшая команда в чемпионата Англии"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Коларов подчеркнул, что команда заметно прибавила по ходу этого сезона. Сербский футболист уверен: команда сможет завоевать трофеи в ближайшее время.

– Если мы не завоевали трофеи, значит сезон не самый лучший, – приводит Tmw слова Коларова. – Но мы заметно прибавили. Наша цель – победа в премьер-лиге и Лиги чемпионов. Сейчас мы сильнее, чем в начале этого сезона. Уверен, что в будущем мы выполним поставленные задачи. "Манчестер Сити" – лучшая команда в чемпионата Англии.