Александр Глеб: "Проблемы с коллективом помешали карьере Аршавина в "Арсенале"

Полузащитник БАТЭ, бывший хавбек "Арсенала" Александр Глеб признался, что считает Андрея Аршавина сильным футболистом, здорово проведшим в Англии первый сезон. По словам 35-летнего белоруса, причиной спада в британской карьере россиянина могли стать натянутые отношения с коллективом и главным тренером лондонской команды Арсеном Венгером.

- Сейчас из моих бывших партнеров по "Арсеналу" в команде остались двое: нападающий Тео Уолкотт и левый защитник Киэран Гиббс, который тогда привлекался из молодежного состава, - цитирует "МК" Глеба. - К сожалению, не поддерживаю контакты с бывшими одноклубниками. Жизнь всех раскидала.

- После вас за "Арсенал" играл Андрей Аршавин. У вас получилось, у россиянина, скорее, нет.

- Почему считаете, что у Аршавина не получилось? Он сильный футболист, здорово проведший в Англии первый год. Не в курсе, почему потом случился спад. Может, появились определенные проблемы в коллективе, в отношениях с Арсеном. Только сам Андрей знает ответ. Если бы не это, играл бы дальше на прежнем уровне.