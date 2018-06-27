Александр Глеб - о своей карьере в "Арсенале": "Фантастическое время"

Бывший полузащитник "Арсенала" Александр Глеб признался, что провел незабываемое время в составе "канониров". Сегодня исполнилось 13 лет с момента присоединения экс-хавбека к лондонскому клубу.

- Это было фантастическое и незабываемое время. Я думал о той команде, которая у нас была. Мы работали на 100 процентов. У нас был командный дух и поддержка со стороны тренера, которую мы все чувствовали. Фантастической была и поддержка фанатов, новый стадион, а также сама премьер-лига. Это лучший чемпионат в мире! - сказал Глеб в интервью пресс-службе "Арсенала".

🗣 "It was fantastic because it was an unbelievable time for me."



What are your favourite memories of Alex's time with us? pic.twitter.com/0qHyC6zcCv – Arsenal FC (@Arsenal) 27 июня 2018 г.

Глеб выступал за "канониров" с 2005 по 2008 год.