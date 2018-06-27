17:24 | Футбол — Англия

Александр Глеб - о своей карьере в "Арсенале": "Фантастическое время"


Бывший полузащитник "Арсенала" Александр Глеб признался, что провел незабываемое время в составе "канониров". Сегодня исполнилось 13 лет с момента присоединения экс-хавбека к лондонскому клубу.

- Это было фантастическое и незабываемое время. Я думал о той команде, которая у нас была. Мы работали на 100 процентов. У нас был командный дух и поддержка со стороны тренера, которую мы все чувствовали. Фантастической была и поддержка фанатов, новый стадион, а также сама премьер-лига. Это лучший чемпионат в мире! - сказал Глеб в интервью пресс-службе "Арсенала".

Глеб выступал за "канониров" с 2005 по 2008 год.  

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