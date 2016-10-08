07:27 | ФУТБОЛ — Англия

Александр Глеб: "Арсенал" рвет всех на части"

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Бывший игрок "Арсенала" Александр Глеб считает, что "канониры" в этом сезоне смогут завоевать все трофеи. По его словам, Арсен Венгер смог сохранить всех игроков в составе команды, которая демонстрирует хорошую игру.

- Надеюсь, "Арсенал" выиграет три трофея в этом сезоне – премьер-лигу, кубок Англии и Лигу чемпионов, - приводит Reuters слова Глеба. - В этом сезоне у команды есть все шансы, и я действительно буду их поддерживать. Венгер всегда ставит самые высокие цели. Он смог сохранить всех ключевых игроков, и команда играет в хороший футбол. Они рвут всех на части.

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