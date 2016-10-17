Александр Глеб: "А самого Венгера спросили, хочет ли он в сборную Англии?"

Полдузащитник БАТЭ и сборной Белоруссии, экс-хавбек "Арсенала" Александр Глеб в интервью "МК" высказал мнение, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер сам определится со своим будущим по окончании этого сезона. Ранее в прессе появилась информация о том, что кандидатура рулевого лондонской команды рассматривается на пост главного тренера сборной Англии.

– Венгера сватают в сборную Англии. Он оптимальная кандидатура?

– А сам Арсен хочет? Тренер всю жизнь посвятил "Арсеналу", это его детище, семья, с которой тяжело расстаться. С другой стороны, сборная – новый опыт. Дай Бог, чтобы сейчас "канониры" выиграли чемпионат. Потом Венгер сам решит свое будущее.

– Англичане из года в год разочаровывают болельщиков. У вас есть объяснение этим неудачам?

– Премьер-лига – наиболее популярный национальный чемпионат в мире. Но сами английские футболисты сейчас не самого высокого уровня, они не могут конкурировать с французами, испанцами или аргентинцами. Возможно, дело в смене поколений. Много талантливой молодежи, но должно пройти время, чтобы она набила шишки.