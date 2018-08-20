Александр Елагин возвращается на "Матч". Он будет снова комментировать Англию

Известный спортивный комментатор Александр Елагин возвращается на "Матч ТВ". Уже 25 августа он прокомментирует игру 3-го тура английской премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Брайтоном". На следующий день комментатор отработает и на матче между "Уотфордом" и "Кристал Пэлас".

Елагин покинул телеканал в 2017 году, в последнее время вел свой канал на YouTube "Британский стиль с Александром Елагиным".

– Буду заниматься своим любимым делом – комментировать английский чемпионат и не только. Хочу поблагодарить зрителей телеканала, которые ждали моего возвращения. Я не терял с ними связи, всегда ощущал их поддержку. Надеюсь, что впереди нас с вами ждут многочисленные увлекательные и яркие футбольные поединки, – отметил Александр Елагин.