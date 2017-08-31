Алекс Осклейд-Чемберлен: "Я рад переходу в "Ливерпуль"

Новичок "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен выразил радость по поводу своего перехода в новую команду. При этом хавбек подчеркнул, что сосредоточен на предстоящих играх за сборную Англии.

– Я рад переходу в "Ливерпуль", – цитирует BBC Окслейд-Чемберлена. – Большое спасибо всем тем, благодаря кому этот трансфер стал возможным. Сегодня я не собираюсь говорить слишком много. Я направляюсь в расположение сборной Англии, и нам предстоят две серьезные игры, поэтому я хочу сосредоточиться только на них.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Арсенал" заработает на продаже 24-летнего игрока 35 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы, а соглашение Осклейд-Чемберлена с "Ливерпулем" будет рассчитан на 6 лет.