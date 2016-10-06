Алекс Окслейд-Чемберлен: "Уважаю Уилшира за решение перейти в "Борнмут"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен признался, что был удивлен уходу хавбека Джека Уилшира из команды. 24-летний футболист в последний день трансферного окна на правах аренды присоединился к "Борнмуту".

- Я бы солгал, если бы сказал, что уход Уилшира не был неожиданностью, - цитирует Sky Sports Окслейд-Чеберлена. - Поражен его мужеством. Он чувствовал, что этот переход был правильным для него, и он сделал это. У меня есть большое уважение за этот поступок. Надеюсь, что он вернется в "Арсенал". Поклонники клуба любят его. Он обладает удивительным талантом и и является неотъемлемой частью команды.