Алекс Окслейд-Чемберлен: "Моя позиция на поле нова и интересна"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен выразил радость по поводу выхода в финал Кубка Англии после победы над "Манчестер Сити" (2:1 д.в.). Он признался, что быстро приспособился к новой для себя позиции на фланге обороны и атаки.

– Я устал, но очень доволен, – цитирует ВВС вингера. – Мы вышли в финал. Поскольку в чемпионате Англии наша форма не так хороша, то это лучшее, на что мы можем рассчитывать. Команда воспользовалась шансом и одержала победу. Моя позиция? Она нова для меня и интересна. Мне пришлось сосредоточиться на обороне. К схеме приспособились очень хорошо.

Трансляция матча "Арсенал" - "Манчестер Сити"