Алекс Окслейд-Чемберлен: "Ман Сити" был великолепен на протяжении всего года"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен остался доволен выступлением команды в матче чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (4:3). Хавбек открыл счет на девятой минуте поединка.

- Для нас это приятный результат, ведь соперник был великолепен на протяжении всего года, - цитирует BBC Окслейд-Чемберлена. - Мы знали, что они хороши в игре от обороны, а нам нравится играть против таких команд. Во втором тайме у нас был неприятный отрезок на протяжении 5-10 минут.

Тренер говорил мне продолжать бить по воротам. Я совершил проход и смог направить мяч в сетку.