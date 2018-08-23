Алекс Ивоби: "Приход Эмери - захватывающее время. Все наслаждаются его идеями"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби восхитился методами тренера "канониров" Унаи Эмери. По мнению нигерийца, он стал играть гораздо лучше и острее , чем во времена Арсена Венгера.

– Методы Эмери приносят мне гораздо больше пользы, – приводит Goal слова Ивоби. – Я делаю вещи с немного большей интенсивностью, действую острее. Чувствую, что я помогаю команде намного больше. Это захватывающие времена, если быть справедливым. Все довольны новыми идеями. Лично я наслаждаюсь новыми занятиями, новыми методами обучения и новыми идеями. Он требует многого. Это хорошо для нас, особенно для нападающих, которые очень любят владеть мячом.

Нигерийский футболист находится в лондонском клубе с 9-ти лет. Эмери – лишь второй тренер в его карьере после Венгера. Под руководством Эмери "Арсенал" проиграл две стартовые игры чемпионата Англии и занимает 17-е место в турнирной таблице.

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