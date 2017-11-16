Алекс Ивоби: "Касорла - самый талантливый из тех, с кем я играл"

Нападающий "Арсенала" Алекс Ивоби назвал полузащитника команды Санти Касорлу лучшим из тех, с кем ему приходилось играть. Напомним, что испанец не появлялся на поле больше года из-за серьезных проблем с ахиллом. Его возвращение в строй ожидается в начале 2018 года.

– Если говорить о таланте, то Санти Касорла лучший из всех, с кем я играл, – цитирует Soccerladuma Ивоби. – К сожалению, он давно травмирован, но я все равно выбираю его. Когда я впервые оказался в "Арсенале", то был поражен тем, как здорово он владеет обеими ногами. Кроме того, Санти – очень позитивный парень, у которого всегда улыбка на лице. Когда он рядом – все футболисты не переставая жужжат друг с другом. "Арсеналу" очень не хватает Касорлы.