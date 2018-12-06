Алекс Ивоби: "20 матчей без поражений обо всем говорят"

Нападающий "Арсенала" Алекс Ивоби после ничьей с "Манчестер Юнайтед" в матче 15-го тура чемпионата Англии (2:2) отметил, что команда хочет продолжать беспроигрышную серию. Лондонцы не проигрывают уже 20 матчей подряд во всех турнирах.

- 20 матчей без поражений обо всем говорят. Каждая команда хорошо играет в этом сезоне, поэтому будет тяжело, но мы будем продолжать бороться, - цитирует пресс-служба клуба Ивоби. - Нужно сосредоточиться только на наших собственных матчах. Мы очень довольны тем, как играем. Наш тренер всегда пытается улучшить нашу игру, поэтому мы никогда не сдаемся. Есть только небольшие детали, которые каждый может улучшить. Вернемся к тренировкам и подготовимся к субботнему матчу.