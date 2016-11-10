Алекс Фергюсон: "Я использовал "фен" шесть раз за 27 лет"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон заявил, что слухи о том, что он регулярно кричал на игроков, сильно преувеличены. Специалиста за глаза часто называли "фен" из-за привычки кричать в раздевалке на провинившихся футболистов, подойдя к ним вплотную.

- Об этом ходит много мифов, - цитирует The Telegraph Фергюсона. - Это происходило примерно полдюжины раз за 27 лет, игроки подтвердят. Проблема для меня в том, что если игрок мне начинал отвечать, я подходил к нему. Джок Стейн всегда говорил мне: "Оставьте разговоры с ним до понедельника". Но я не мог ждать до понедельника. Я говорил с ними в субботу после игры, потому что мы тренировались целую неделю, и я ожидал, что мы будем выигрывать в каждом матче.