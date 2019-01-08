Алекс Фергюсон выступил с мотивационной речью перед игроками "МЮ"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон выступил с мотивационной речью перед игроками клуба, сообщает The Sun.

Фергюсон стал тренером-консультантом "Манчестер Юнайтед"

– Он сказал, что этот состав снова сделает "МЮ" доминирующим, успешным клубом. Сказал, что верит в них и хочет, чтобы они боролись друг за друга, оставляя все силы на поле, – приводит слова собеседника The Sun.

"Красные дьяволы" под руководством нового главного тренера Уле-Гуннара Сульшера одержали подряд пять побед. Последняя пришлась на матч 1/32 кубка Англии против "Рединга" (2:0).

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