Алекс Фергюсон сразу после выхода из комы: "Как сыграл "Донкастер"?"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон вышел из комы, а его первыми словами стали: "Как сыграл "Донкастер"?", утверждает The Sun. Об этом он спросил у своего сына Даррена, который возглавляет "Донкастер". В заключительном матче сезона команда проиграла "Уигану" (0:1).

Напомним, 5 мая Фергюсон был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.

СМИ: Фергюсон вышел из комы, может сидеть и говорить //

У Фергюсона кровоизлияние в мозг. Что об этом известно