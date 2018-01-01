Алекс Фергюсон: "Сомневаюсь, что рекорд Венгера будет побит"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон поздравил наставника "Арсенала" Арсена Венгера с установлением рекорда по количеству матчей в премьер-лиге. Игра против "Вест Бромвича" (0:0), состоявшаяся в день рождения Фергюсона 31 декабря, стала для Венгера 811-й, он превзошел достижение шотландского специалиста, руководившего "МЮ" с момента учереждения премьер-лиги в 1992 году до конца сезона-2012/13.

- Аплодирую Арсену, превзошедшему мой рекорд по количеству матчей в премьер-лиге, - цитирует Goal Фергюсона. - Это фантастическое достижение, которое требует высочайших стандартов. Я сомневаюсь, что его рекорд, каким бы он ни был, когда-либо будет побит. Поздравляю его с действительно выдающейся карьерой.