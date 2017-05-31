Алекс Фергюсон: "Скауты "МЮ" отсутствовали целую неделю, когда поехали на разведку к "Ротору"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон отметил, что со временем подготовка к матчам претерпела значительные изменения. Пр его словам, раньше у наставников команд не было даже подробной информации о соперниках.

- Очевидно, что сегодня при подготовке акцент делается на аспектах, которые могут обеспечить нужный результат, - приводит пресс-служба УЕФА слова Фергюсона. - Во времена моей игровой карьеры тренер обычно говорил: "Ну, всего вам хорошего, удачи". Жал руку и все. Очень многое отдавалось на откуп самим игрокам. Никакого анализа видеозаписей не было, даже не было подробной информации по соперникам. Мало кто из наставников имел в распоряжении доску, на которой чертились тактические схемы.

Когда "Манчестер Юнайтед" играл против "Ротора" в 1995 году, мы отправили на разведку скаутов. Они добрались до места тремя рейсами, отсутствовали целую неделю! Некоторые поездки казались бесконечными. Помню, когда я еще играл сам, мы должны были встретиться с чехословацким "Брно". До конечного пункта назначения ехали четыре с половиной часа на автобусе из Праги - в это просто трудно поверить. Сидишь, в автобусе и проводишь время за карточными играми.