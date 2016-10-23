Алекс Фергюсон: "Проще всего сказать: "Я сделал Роналду", но он сделал себя сам"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом, с которым он когда-либо работал. Форвард "Реала" играл под руководством Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год.

- Криштиану - идеальный пример игрока, который сделал себя сам, - цитирует El Mundo Deportivo Фергюсона. - Мне проще всего сказать: "Я сделал Криштиану". Многие тренеры говорят, что они создали того или иного игрока, но здесь другой случай.

Я работал с потрясающими игроками вроде Скоулза, Гиггза и Кантона, но Криштиану - лучший.