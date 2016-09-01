14:44 | ФУТБОЛ — Англия

Алекс Фергюсон: "Премьер-лига - это магнит для топ-тренеров"

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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон считает, что чемпионат Англии привлекает сильнейших специалистов мира. По его словам, сейчас в премьер-лиге сосредоточены лучшие тренеры.

– Премьер-лига – это магнит для топ-тренеров, – цитирует Sky Sports Фергюсона. – Тут немец Клопп, португалец Моуринью, испанец Гвардьола, еще целая школа итальянских тренеров осела в премьер-лиге. Этот чемпионат – коллекция тренеров мирового уровня. Вероятно, это самая привлекательная в Европе лига на данный момент.

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баламошка

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