Алекс Фергюсон: "Премьер-лига - это магнит для топ-тренеров"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон считает, что чемпионат Англии привлекает сильнейших специалистов мира. По его словам, сейчас в премьер-лиге сосредоточены лучшие тренеры.

– Премьер-лига – это магнит для топ-тренеров, – цитирует Sky Sports Фергюсона. – Тут немец Клопп, португалец Моуринью, испанец Гвардьола, еще целая школа итальянских тренеров осела в премьер-лиге. Этот чемпионат – коллекция тренеров мирового уровня. Вероятно, это самая привлекательная в Европе лига на данный момент.