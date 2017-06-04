Алекс Фергюсон: "Кэррик с первого дня в "МЮ" был выдающимся игроком"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон выразил восхищение полузащитником Майклом Кэрриком, который с 2006 года выступает за английский клуб. Сегодня на "Олд Траффорд" состоится благодарственный матч в честь 35-летнего хавбека.

– Одна из вещей, которая мне запомнилась, когда мы просматривали Каррика и готовились к переговорам, это то, что в 16 лет он ушел из дома, чтобы играть за "Вест Хэм", – цитирует пресс-служба клуба Фергюсона. – Это говорит, что он уверенный человек. 16-летний парень из Ньюкасла отправляется в Ист-Лондон, это сильный шаг, который произвел на меня впечатление. С того момента, как мы подписали Майкла в 2006 году, он был выдающимся игроком. У него была уверенность в том, что его ждет большой успех в "Юнайтед".