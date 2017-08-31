Алекс Фергюсон: "Давайте дадим VAR шанс"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон отметил, что системе видеопомощи арбитрам (VAR) необходимо дать шанс. По его словам нельзя противиться прогрессу.

Напомним, что в MLS, а также в чемпионатах Италии, Германии и Португалии до конца сезона будет функционировать система видеопомощи арбитрам. В июле эта система была также внедрена в Корее. Также VAR будет использоваться в чемпионатах Бельгии и Польши, однако только в некоторых играх. В Голландии система будет применяться в матчах Кубка страны.

- Пока эта система не убедила всех на 100 процкентов, - цитирует Фергюсона Marca. - Однако нельзя ставить преграды прогрессу, который может быть распространен в футболе. Давайте дадим VAR шанс.