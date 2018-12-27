Альберто Морено: "Не нравилось отношение Клоппа ко мне"

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено признался, что ему не нравилось отношение к себе со стороны главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Немецкий специалист предпочитал ставить в стартовый состав защитника Эндрю Робертсона после того, как 26-летний испанец получил травму.

- Мне не понравилось решение Клоппа, потому что когда я вернулся после травмы, он ставил в стартовый состав только Робертсона, - приводит слова Морено портал Goal. - Мои отношения с Клоппом не изменились, но после этого повреждения у меня не было каких-то встреч с ним. Мне не нравилось отношение Клоппа, но я понимаю ситуацию. Он не хочет менять Робертсона, потому что команда побеждает.

В текущем сезоне Морено провел 4 матча за "Ливерпуль".

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