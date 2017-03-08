Альберт Стейвенберг: "Я готовил "МЮ" к матчам, а не ван Гал"

Главный тренер "Генка" Альберт Стейвенберг, работавший ранее помощником Луи ван Гала в "Манчестер Юнайтед", заявил, что он руководил предматчевыми тренировками в английском клубе. Напомним, голландский специалист проработал в Англии всего 2 сезона и выиграл Кубок Англии.

- Моя роль в "Манчестер Юнайтед" была уникальной, - цитирует Mirror Стейвенберга. - Чрезвычайно удивительно, что ван Гал возложил на меня такую большую ответственность. Он полностью доверился мне. В "МЮ" я проводил тренировки основной команды перед матчами. Я был полностью ответствен за них, я давал предматчевые установки и разговаривал после игр с командой в раздевалке, а также проводил индивидуальные беседы. Луи предоставил мне возможность развиваться на высшем уровне. Это был большой комплимент с его стороны.