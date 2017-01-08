Алан Смит возглавил клуб четвертого дивизиона Англии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла" Алан Смит назначен исполняющим обязанности главного тренера "Ноттс Каунти", сообщает пресс-служба клуба. 36-летний англичанин, который также является игроком одного из старейших клубов Англии, будет руководить командой, пока не будет найден новый тренер, а его ассистентом будет 47-летний экс-вратарь сборной Уэльса Марк Кроссли. После 25 матчей "сороки" идут на 22-м месте в турнирной таблице четвертого по силе дивизиона страны.

- Самое главное сейчас для всех игроков, сотрудников и болельщиков - держаться вместе, - отметил Смит. - Никуда не денешься от того, что этот сезон очень разочаровывает всех. Но есть много матчей впереди, чтобы как-то исправить ситуацию. Пока новый тренер не будет найден, я буду работать в тесном контакте с Марком и другими тренерами, и мы надеемся на успех.