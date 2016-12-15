Алан Ширер: "Разве Ибрагимович так же хорош, как Месси, Роналду и Суарес?"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович уже не является игроком мирового класса. Швед забил победный гол в матче 16-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:1).

- Златан играет каждую минуту во всех матчах, - сказал в эфире BBC экс-игрок "МЮ" Фил Невилл. - Будь то Лига Европы или Кубок Англии, он едет в Россию, возвращается и играет. Думаю, что он игрок мирового класса. Такие футболисты играют каждую минуту в каждой игре. Они не хотят покоя.

- Давайте посмотрим на тех, кто является игроками мирового класса: Месси, Роналду и Суарес, - ответил Ширер. - Разве Ибрагимович так же хорош, как эти трое? Он раньше был игроком мирового класса, в этом нет никаких сомнений.