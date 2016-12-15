Алан Ширер: "Разве Ибрагимович так же хорош, как Месси, Роналду и Суарес?"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович уже не является игроком мирового класса. Швед забил победный гол в матче 16-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:1).
- Златан играет каждую минуту во всех матчах, - сказал в эфире BBC экс-игрок "МЮ" Фил Невилл. - Будь то Лига Европы или Кубок Англии, он едет в Россию, возвращается и играет. Думаю, что он игрок мирового класса. Такие футболисты играют каждую минуту в каждой игре. Они не хотят покоя.
- Давайте посмотрим на тех, кто является игроками мирового класса: Месси, Роналду и Суарес, - ответил Ширер. - Разве Ибрагимович так же хорош, как эти трое? Он раньше был игроком мирового класса, в этом нет никаких сомнений.
Слоня
Ширер попал на 100%. Ибра и правда не сможет на поле ни плакать, ни кусаться, ни блевать. Златан победитель и воин по жизни, ему ровняться на девочек не пристало. А что касается класса, достаточно посмотреть на ПСЖ сегодня и год назад.
13:15
Ботаникум
Не могу полемизировать с обожаемым Аланом и согласен, что лучшие годы Златана уже позади, но при нём остаются замечательное понимание игры, голевое чутьё, умение ассистировать партнёру, великолепный удар с обеих ног, заряженность не просто на борьбу, а НА ПОБЕДУ. А это очень важно и НУЖНО нынешнему "МЮ", в т.ч. и в тренировочном процессе. Ибра из той категории игроков-бойцов, про которых можно сказать "МАСТЕРСТВО НЕ ПРОПЬЁШЬ". А Ибра - подлинный мастер футбола, способный совершать на поле ЧУДЕСА, что так любят болельщики. Пусть и дальше радует ценителей этой ИГРЫ С МЯЧОМ, подобно замечательному Франческо Тотти!!!
12:51