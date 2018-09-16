Алан Ширер: "Погба платят за футбол. Но он не играет так, как может"

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер посоветовал полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба "заткнуть" своего агента. По его мнению, француз должен просто всегда играть в футбол на высоком уровне.

- Пару недель назад я говорил, что Погба нужно попросить своего агента заткнуться, - приводит Manchester Evening News слова Ширера. - Ему нужно начать играть в футбол так, как он это делал на чемпионате мира. Ему платят за то, чтоб он играл в футбол, но Поль не играет так, как может или как должен на постоянной основе. Способности у него есть, я не сомневаюсь в этом. Мы видели, как он выступал Францию, и его игру в прошлом сезоне - но этого недостаточно. Он должен опустить голову и играть, пусть футбол говорит за него вместо всего остального.

Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. В составе "красных дьяволов" он становился победителем Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что агент полузащитника Мино Райола пообещал поспособствовать его переходу в новый клуб, скорее всего, в "Реал"или "Барселону".

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