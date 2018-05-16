Алан Ширер: "Никто не смог остановить Салаха в этом сезоне"

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер выразил восхищение нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом. Египтянин побил рекорд результативности за один сезон, установленный Ширером, Криштиану Роналду и Луисом Суаресом.

– В этом сезоне люди будут помнить Салаха и влияние, которое он оказал в своем первом сезоне в "Ливерпуле", – цитирует пресс-служба премьер-лиги Ширера. – Никто не смог его остановить.

Когда забиваешь много голов, то чувствуешь, что ты непобедим. Чувствуешь, что каждый раз, когда приближаешься к воротам, мяч будет в сетке.