Алан Ширер: "Некоторые люди с возрастом становятся лучше"

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер опубликовал в своем твиттере фото с Робом Ли, повторяющее фото 20-летней давности. Также он отметил, что некоторые люди с возрастом становятся только лучше.

- Двадцать лет, - написал в своем твиттере Ширер. - Некоторые люди с возрастом становятся лучше, не так ли, Роб Ли?