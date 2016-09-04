13:05 | ФУТБОЛ — Англия

Алан Ширер: "Некоторые люди с возрастом становятся лучше"

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Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер опубликовал в своем твиттере фото с Робом Ли, повторяющее фото 20-летней давности. Также он отметил, что некоторые люди с возрастом становятся только лучше.

- Двадцать лет, - написал в своем твиттере Ширер. - Некоторые люди с возрастом становятся лучше, не так ли, Роб Ли?

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Помню как Спартачок 2 раза его Блэкберн в ЛЧ обул. Классным был форвардом. А вот, что у них с Робом Ли было - не знаю. Или просто троллит старого приятеля.

13:20

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