Алан Ширер: "Некоторые люди с возрастом становятся лучше"

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер опубликовал в своем твиттере фото с Робом Ли, повторяющее фото 20-летней давности. Также он отметил, что некоторые люди с возрастом становятся только лучше.
- Двадцать лет, - написал в своем твиттере Ширер. - Некоторые люди с возрастом становятся лучше, не так ли, Роб Ли?
Twenty years on and some have aged better than others eh @7RobLee?! #NUFC @England pic.twitter.com/Va25nem2eL– Alan Shearer (@alanshearer) 4 сентября 2016 г.
баламошка
Помню как Спартачок 2 раза его Блэкберн в ЛЧ обул. Классным был форвардом. А вот, что у них с Робом Ли было - не знаю. Или просто троллит старого приятеля.
13:20