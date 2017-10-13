Алан Ширер: "Чемпионом будет один из двух манчестерских клубов"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что наибольшие шансы выиграть премьер-лигу у клубов из Манчестера. По его словам, вряд ли кто-то составит конкуренцию "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

– Чемпионом будет один из двух манчестерских клубов, – цитирует Reuters Ширера. – В обоих клубах тренеры высочайшего уровня, которые привыкли выигрывать трофеи. В прошлом сезоне "МЮ" взял два титула, постарается сделать шаг вперед в этом году. Впереди у "Юнайтед" важный тест в виде матча с "Ливерпулем".