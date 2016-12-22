18:50 | ФУТБОЛ — Англия

Алан Пардью: "Жаль, что мое время в "Кристал Пэлас" закончилось"

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Сегодня "Кристал Пэлас" объявил об увольнении главного тренера Алана Пардью. Британский специалист пожелал удачи команде и признался, что жалеет, что ему приходится ее покидать. "Кристал Пэлас" идет на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, одержав всего 4 победы в 17 матчах.

– Мне просто хотелось бы поблагодарить клуб за фантастическую поддержку, – цитирует сайт "Кристал Пэлас" Пардью. – В частности, хочу сказать спасибо игрокам, которые отдавали себя на поле и выполняли мои установки. У меня останется много хороших воспоминаний об этой команде, жаль, что мое время здесь закончилось.

Я чувствую, что у меня была особая связь с "Пэлас". Хочу пожелать удачи всем, кто как-либо связан с командой. Особенно болельщикам – они просто великолепны.

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